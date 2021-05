Camporosso. Emergenza stradale in corso Repubblica intorno alle 11:30, quando una cittadina francese a bordo della sua utilitaria si è cappottata mentre era alla guida per cause in corso di accertamento. Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco, un equipaggio della Croce Azzurra Vallecrosia e l’automedica del 118.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, la donna non avrebbe riportato ferite gravi. Ad estrarla dal veicolo sono stati gli uomini del 115, ora all’opera per spostare il veicolo dalla carreggiata e permettere il ripristino della viabilità.