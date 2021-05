Campetto di via Gibelli a Imperia, Vassallo: «Problema in via di risoluzione»

Imperia. «In via di risoluzione la questione del campetto di via Gibelli, alle Ferriere». Lo conferma l’assessore allo Sport del Comune di Imperia Simone Vassallo, dopo l’ennesimo week – end movimentato. Domenica scorsa, infatti, di prima mattina, a causa dei rumori provocati da una partita di basket che vedeva impegnati un gruppo di adulti entrati attraverso un buco nella rete, i residenti esasperati chiamati i vigili urbani. Risultato, campo sgombrato nastro biancorosso intorno al varco. Ciò, però, non ha impedito che al pomeriggio un gruppo di persone tornasse a occupare il campetto.

«Stiamo ultimando le pratiche con la Provincia proprietaria dell’impianto – spiega Vassallo – e una volta che la convenzione sarà firmata il Comune emetterà un bando per concedere la gestione, limitatamente alle ore pomeridiane essendo la mattina destinato all’utilizzo da parte del vicino istituto scolastico come da accordi. Alcuni lavori sono già stati predisposti ed effettuati, sistemeremo anche la rete. Chi lo prenderà in gestione dovrà ottemperare a un regolamento che prevede gli orari in cui la struttura può essere utilizzata».

In precedenza, prima della scadenza della precedente convenzione, il campetto era gestito dall’associazione Genitori @ttivi per le attività con i ragazzi e non erano mai emerse criticità o problemi di convivenza coi residenti del quartiere.