Calcio, abilitazione ad “allenatore dilettante regionale licenza D”: ecco il bando di ammissione ai corsi integrativi

Genova. E’ stato pubblicato il bando di ammissione ai corsi integrativi per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, riservati ad “Allenatori Dilettanti” abilitati ad allenare in prima, seconda, terza categoria e juniores regionali.

I corsi sono riservati a coloro che sono in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), con almeno 6 mesi di tesseramento maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Tutti coloro in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), ed in regola con il pagamento della quota associativa all’Albo dei Tecnici, interessati a convertire la propria qualifica in Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, dovranno fare richiesta al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza, riempiendo il modulo allegato al predetto Comunicato Ufficiale ed inviato a mezzo posta elettronica agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it entro il 25/05/2021.