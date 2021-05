Calcio a Sanremo, al sintetico di Pian di Poma serve l’omologazione LND per la prossima stagione

Sanremo. Il campo da calcio a 11 in sintetico di Pian di Poma è da mettere a posto. Lo dice la LND (Lega Nazionale Dilettanti) a seguito di un sopralluogo dei suoi tecnici. All’impianto sportivo servono modifiche alla stratigrafia, all’impianto di irrigazione e al sistema di raccolta delle acque, al fine di rinnovarne l’omologazione per un ulteriore anno.

Per farlo, Palazzo Bellevue, entro l’inizio della stagione calcistica 2021/2022, dovrà presentare alla lega calcistica il progetto esecutivo del rifacimento del campo, secondo le linee guida indicate dalla LND stessa. Il progetto dovrà essere corredato da puntuale rilievo plano-altimetrico del campo, delle canalette di scolo, dei pozzetti e degli altri interventi da effettuare. Il prospetto sarà redatto dal geometra Roberto Siccardi, la cui parcella per la prestazione ammonta a quasi 1.800 euro.

Il campo è utilizzato sia per allenamenti che, prima della pandemia, per disputare i match del settore giovanili della Sanremese, nonchè quelli della prima squadra della Carlin’s Boys, del Sanremo 80 ed altre squadre dilettantistiche che, di tanto in tanto, spuntano nel panorama pedatorio matuziano. Gli ultimi lavori all’impianto risalgono al 2006.