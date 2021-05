Sanremo. Domenica 23 maggio si sono svolti a Busalla (Ge) i Campionati Italiani Assoluti di Savate, la società Byakko Tai di Sanremo si è presentata con due suoi atleti centrando in entrambi i casi il podio.

Ilaria Garuti è oro nella categoria – 52 kg e si laurea Campionessa Italiana nella specialità Savate Pro Assalto.

Fabrizio de Vincentiis è argento nella categoria – 60 kg nella specialità Savate Pro Combat.

Foto 2 di 2



Gli istruttori Luca Lo Presti e Fausto Gazzano ci spiegano che «questa è stata una stagione molto difficile da preparare, le gare si sono concentrate tutte insieme e soprattutto fino a pochi giorni prima dell’evento, per ovvi motivi, rimaneva tutto in forse. Combattere quasi ogni weekend è stato molto duro per i nostri ragazzi, si sono presentati alle ultime competizioni purtroppo non integri e un po’ provati, i piccoli infortuni si sommano a fine

stagione, già in una situazione normale, ma così, concentrando 4/5 incontri in due settimane è stato ancora più problematico.

Tirando comunque le somme il bilancio rimane sempre positivo, ringraziamo i fisioterapisti Gaia Garello e Daniele Di Masi per avere seguito i nostri atleti. Per chi volesse provare il mondo della kickboxing, con istruttori certificati Coni, i corsi bambini continueranno fino a tutto giugno, per gli adulti si ripartirà a settembre, presso la società Byakko Tai di Sanremo in strada Solaro 129. Per info anche sui social (Facebook) Luca Lo Presti o Fausto Gazzano».