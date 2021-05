Buoni risultati per il Motoclub Gentlemen Bordighera a Tolve

Bordighera. Il Motoclub Gentlemen Bordighera è andato a Tolve, nel primo fine settimana di maggio, per partecipare alla terza tappa del Campionato Italiano Enduro Under23/Senior Borilli Racing – 24MX.

Per il motoclub bordigotto in Basilicata è sceso in pista Stefano Fazio, che si è piazzato 173esimo nell’Assoluta e 12esimo nella classe Junior 250 2 tempi.

Il prossimo appuntamento del campionato Italiano Enduro Under23/Senior Borilli Racing – 24MX sarà tra due mesi a Mangione in provincia di Perugia, dove si svolgerà la penultima tappa di campionato.