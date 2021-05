Bordighera. Con la tesi, discussa stamani, “La crisi delle società calcistiche: due casi emblematici”, Victoria Bennardo si è laureata in Giurista d’impresa e dell’amministrazione presso l’Università degli studi di Genova.

La giovane neo-dottoressa, tifosa della Sampdoria, ha presentato un elaborato originale, unendo il percorso di studi alla sua passione per il calcio. Tra i casi analizzati, quello del Parma dovuto alla vicenda giudiziaria del patron Calisto Tanzi, che rischiò di trascinare in tribunale i giocatori.

