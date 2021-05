Bordighera. E’ arrivata nella serata di ieri, e si è subito messa al lavoro, la draga “Maria Vittoria Z”, impegnata nella rifioritura della scogliera adiacente la diga foranea del porto di Bordighera, per conto della Italtecnic Srl: l’azienda specializzata in lavori marittimi, subacquei e dragaggi, con sede a La Spezia, vincitrice della gara d’appalto indetta dal Comune per la messa in sicurezza dell’approdo.

Duemila le tonnellate di massi, provenienti da una cava di Olbia, in Sardegna, trasportate nel secondo e ultimo carico dalla draga: novecento tonnellate in più rispetto alla richiesta originaria prevista nel bando. Un investimento che Palazzo Garnier ha potuto fare utilizzando lo “sconto” applicato dalla società al momento della presentazione dell’offerta. Un primo carico, di 2640 tonnellate, era già arrivato il 30 marzo scorso. I lavori per la rifioritura della scogliera continueranno per circa tre settimane, con un escavatore che sistemerà i massi posizionati dalla gru della draga.

La Italtecnic ha potuto garantire al comune continuità nel lavoro proprio grazie all’utilizzo di un mezzo a terra, dopo aver realizzato, sulla scogliera, un pista di passaggio per l’escavatore. Se invece i lavori fossero stati realizzati con l’utilizzo di un pontone, in caso di mare agitato sarebbe stato impossibile per gli operai sistemare i massi intorno al porto.

Un lavoro importante, quello che si sta concretizzando al porto, per proteggerlo dai marosi e dall’erosione continua dovuta all’infrangersi delle onde sulla diga foranea.