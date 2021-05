Bordighera, giovedì 20 maggio riapre il cinema Olimpia

Bordighera. l’Associazione “Oltre il Cristallo” annuncia la riapertura delle sale. «La sala del Cinema Olimpia fresca di restauri è regolarmente aperta e garantisce il rispetto di tutte le norme di sicurezza richieste. Nulla quindi impedisce agli amanti del cinema di ritrovarsi al cinema, nella sala buia, davanti al grande schermo», dicono i responsabili.

L’appuntamento è per giovedì 20 maggio alle ore 16.30 e alle ore 19, per assistere alla proiezione del film “Mai, raramente, a volte, sempre” di Eliza Hittman, che le “Oltre il Cristallo” , “P.E.N.E.L.O.P.E“. e “Noi4You” hanno messo in cartellone nell’ambito della rassegna “Scelte di donna“, giunta ormai al suo terzo appuntamento.

Dopo la proiezione delle ore 19 verrà organizzato un dibattito sul film, al quale tutti sono invitati a partecipare.