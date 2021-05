Bordighera, al via la messa in sicurezza del rio Borghetto

Bordighera. Procede l’iter per la sistemazione idraulica del rio Borghetto nel tratto a monte della via Romana; la Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sevizi nella riunione dello scorso 21 aprile. L’intervento ha l’obiettivo di mitigare la pericolosità idraulica del corso d’acqua, favorendo tra l’altro il deflusso della portata, ripristinando al meglio le opere preesistenti, adeguando localmente tratti di argini attualmente non adeguati, realizzando un nuovo dispositivo di trattenuta dei sedimenti a monte del tratto più urbanizzato.

«La difesa del territorio è un tema che richiede attenzione costante e che deve essere affrontato tendendo in considerazione più aspetti. Penso alla messa in sicurezza dei muri, cui stiamo lavorando con importanti opere come quelle di Villa Regina Margherita e di via dei Colli nei pressi di via Goffin, oppure il consolidamento della diga foranea del porto. L’intervento sul rio Borghetto rientra in questo quadro d’azione: sarà un cantiere cruciale in chiave preventiva, affinchè non si ripetano eventi avversi come quelli che purtroppo hanno segnato la nostra città negli anni passati», con queste parole l’assessore Marco Laganà ha commentato l’approvazione del progetto definitivo.​