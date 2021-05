Pontedassio. Bestemmie in vernice nera sono comparse, stamane, sul muro esterno della cappella di Santa Croce e su un muro in via Pio XII a Pontedassio. Ignoti le hanno realizzate nella notte. “Immagini che si commentano da sole…” scrive la parrocchia di Santa Margherita del piccolo comune dell’entroterra di Imperia, pubblicando le immagini delle scritte blasfeme che ora dovranno essere rimosse.