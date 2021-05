Bandiere Blu, il mare migliore in 8 località della provincia di Imperia

Imperia. Si conferma la provincia che ha il mare tra i più belli d’Italia quella di Imperia che oggi si è vista confermare dalla FEE (Foundation for Environmental Education) l’ambito vessillo della Bandiera Blu in 8 Comuni. Nel dettaglio il riconoscimento è andato alle stesse località premiate lo scorso anno, quando era entrata nell’elenco la new entry Diano Marina.

Si tratta di Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina. Tra i Comuni che ancora devono adeguarsi per avere gli standard necessari all’ottenimento della Bandiera Blu c’è tutto il comprensorio intemelio fino a Ospedaletti.

(Nella foto il lungomare di Bordighera)