Bajardo, Nuccio Chierico morto a causa del Covid-19: «Positivo dodici giorni dopo il vaccino»

Bajardo. E’ stato il Covid-19 a portarsi via Nuccio Chierico, 82 anni, morto la scorsa notte. Coltivatore diretto di Bajardo, Chierico era conosciutissimo soprattutto per la sua attività politica nella destra sociale. Passato alla storia per aver portato un asino nei locali della Regione Liguria, come forma di protesta, Chierico ha svolto il ruolo di consigliere in due legislature: prima per il Movimento Sociale Italiano, poi per Alleanza Nazionale.

L’ottantenne ha iniziato a sentirsi male dodici giorni dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. «Gli è venuta la febbre, e al tampone è risultato positivo», racconta la figlia Edith, che gestisce il dopolavoro ferroviario di Ventimiglia.

Le sue condizioni sono poi peggiorate e ieri è morto. Sul fatto che Chierico fosse vaccinato e nonostante tutto abbia contratto la malattia, l’Asl fa sapere che: «Il vaccino è efficace al 95 per cento. Si tratta, purtroppo, di quelle poche persone che non hanno dimostrato una adeguata risposta immunitaria».

I funerali saranno celebrati nella chiesa di Baiardo, domani pomeriggio alle 15,30.