Badalucco e Villa Faraldi: gli appuntamenti dell’assessore regionale Marco Scajola

Imperia. Questo pomeriggio l’assessore regionale Marco Scajola si recherà a Badalucco, alla cerimonia di intitolazione della Piazza a Umberto Eco.

Domani, lunedì, a Villa Faraldi, su invito del sindaco Corrado Elena, incontrerà gli amministratori del comprensorio, per esporre il Piano di Rigenerazione Urbana della Liguria. «Il confronto continuo anche con le piccole realtà è fondamentale per proseguire il progetto di sviluppo armonico della nostra regione e per comprendere al meglio i bisogni del territorio, ascoltando chi lo vive e lo amministra quotidianamente», afferma l’assessore Scajola.