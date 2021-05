Badalucco, domenica 30 maggio verrà inaugurata piazza Umberto Eco

Badalucco. Domenica 30 maggio alle 16.30 verrà inaugurata piazza Umberto Eco e mostrerà il suo nuovo volto di spazio-giardino-arte. La nuova piazza sarà svelata a tutti alla presenza del sindaco Matteo Orengo e dei consiglieri comunali, nonché ai numerosi illustri ospiti che presenzieranno alla cerimonia.

Un passo importante per arricchire il borgo di una nuova mostra di ceramica permanente. Le sculture, create dagli artisti durante un corso di ceramica capitanato dall’illustre maestro ceramista Guido Mariani di Faenza circa 20 anni fa, rappresentano i personaggi del famoso romanzo di Umberto Eco “Baudolino” e sono state posizionate in diversi punti nella piazza.

Ma perché intitolare la piazza a Umberto Eco? «Tutto risale ad uno scambio epistolare tra l’allora sindaco di Badalucco, Romano Bianchi, e lo stesso scrittore tramite il professor Nico Orengo. L’origine è da ricercare nella stesura del romanzo ove l’autore utilizzò il termine “Badalucco” quale sinonimo di “stolto, sciocco” e per questo motivo il sindaco indirizzò una missiva al professore difendendo il buon nome del borgo. L’epilogo fu quello in cui il professor Eco invitò il primo cittadino ad intitolare una piazza o una via al “Baudolino” e fu così che Baudolino arrivò a Badalucco, o meglio, fu così che vi restò.

La cerimonia prevede l’intervento del professor Costantino Marmo, direttore della Fondazione Studi Umanitari Umberto Eco di Bologna, docente di filosofia alla Sorbona di Parigi, e del figlio di Guido Mariani che ripercorrerà i ricordi del padre legati a Badalucco e ai suoi abitanti. Si ringraziano sentitamente i partnership Olio Roi di Badalucco, Romei srl, Autogas Riviera srl e Banca Carige spa. Un grande ringraziamento alla Regione Liguria per il patrocinio concesso» – spiega il sindaco Matteo Orengo.