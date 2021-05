Atletica, Sanremo ospita la manifestazione per cadetti/e: i risultati

Sanremo. Presso l’impianto di Sanremo, il 2 maggio, si è svolta una manifestazione per la categoria cadetti/e organizzata dal Comitato Provinciale Fidal. I giovani atleti di età compresa tra i 13 e 14 anni, hanno piacevolmente riempito il campo dopo una lunga pausa di gare dando il meglio di loro.

Presenti le società della provincia d’Imperia: Foce Sanremo, Nuova Atletica 92, Maurina Olio Carli Imperia, Santo Stefano Planum, Atletica 2000 Bordighera. Da fuori provincia Centro Atletica Celle Ligure,

Atletica Ceriale San Giorgio, Atl. Run Finale Ligure, Atletica Cairo, Cus Savona, Athle Team Genova.

Gli ori della giornata:

In campo maschile

100 hs – Giacosa Marco 16”4 (Maurina Olio Carli)

80mt – Quattropani Gabriele 9”6 (Atletica Ceriale San Giorgio)

300 mt – Quattropani Gabriele 41”0 (Atletica Ceriale San Giorgio)

1000 mt – Megiovanni Massimo 2’53”7 (Maurina Olio Carli)

lungo – Vigliani Marcoaurelio 5,49 (Atl. Run Finale Ligure)

alto – Giacosa Marco 1,62 (Maurina Olio Carli)

peso – Paris Samuele 12,25 (Maurina Olio Carli )

1200 siepi – Calamai Lorenzo 3’52” 4 (Santo Stefano Planum)

In campo femminile

80hs – Nolasco Luisa (Centro Atletica Celle Ligure)

80 mt – Chiaffredo Gloria 11”0 (Nuova Atletica 92)

300 mt- Turri Martina 46”7 (Nuova Atletica 92)

1000 mt – Zucchino Asia 3’18”7 (Cus Savona)

lungo mt- Chiaffredo Gloria 4,25 (Nuova Atletica 92)

alto – De Benedetti Zoe 1,35 (Maurina Olio Carli)

peso – Bendinelli Valentina 7,51 (Maurina Olio Carli)

1200siepi – Boeri Eleonora 4’48”8(Atletica Ceriale san Giorgio)

Finalmente anche l’attività ragazzi, cioè quella compresa tra gli 11 e 12 anni, può riprendere a calcare la pista. In vista di ciò la macchina organizzativa è già in moto per dare a questi giovani la possibilità di gareggiare. A breve verranno indicate gare e date. Dopo tanta attesa ci si attende una sicura e folta partecipazione da parte di tutte le società.