Arriva il gioco per eleggere il miglior ristorante della provincia di Imperia

Sanremo. Il premio sarà una simbolica forchetta d’argento e sarà assegnato al migliore ristorante della Riviera di Ponente e della Costa Azzurra. A decide chi sarà il più meritevole non sarà una giuria d’esperti, bensì chiunque parteciperà al gioco su Istagram, che porta il nome del premio.

Le recensioni di cene e pranzi saranno fatte, in forma anonima, dagli utenti del social. Verranno considerati qualità, prezzo e professionalità. I realizzatori di questa specie di concorso, in fase di partenza, sono della provincia di Imperia. Secondo loro è facile, per un ristoratore, fare bella figura quando sa di essere messo alla prova dai conduttori di uno dei format televisivi, “4 ristoranti” in primis, tanto in voga ultimamente.

Un’altra cosa invece, sempre secondo quelli del profilo Istagram “la_forchetta_dargento1”, è essere giudicati, in forma anonima, da un cliente qualsiasi. Funzionerà l’idea? Quel che è certo è che, tra Master Chef e Tripadvisor, stiamo diventando, o meglio, crediamo di essere diventati un po’ tutti cuochi e critici culinari provetti.