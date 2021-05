Sanremo. Ancora un mezzo pesante incastrato in via Val D’Olivi. E’ successo verso le 15.30 circa a metà di quella strada che, gli appassionati di ciclismo, conoscono come la “discesa del Poggio” della Milano-Sanremo.

Questa volta, come spesso accaduto in passato, l’errore non sarebbe attribuibile al navigatore satellitare, che faceva incastrare il camion sempre nel solito tornante, impercorribile per certi tipi di veicoli. Questa volta sarebbe stato l’autista che, resosi conto di aver sbagliato strada, ha cercato di girare in una traversa che, però, si è rivelata troppo stretta.

Ed è così che il mezzo pesante non è più riuscito a muoversi, obbligando i pompieri ad intervenire. Prima che i vigili del fuoco liberassero il tir, con l’ausilio soprattutto del crick pneumatico, via Val d’Olivi è rimasta a lungo interrotta in quel punto.