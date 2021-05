Anci Liguria, da mercoledì 26 maggio al via la Conferenza dei Piccoli Comuni liguri con “i tavoli delle 14”

Genova. Le strategie per il rilancio dei Piccoli Comuni saranno il filo conduttore della Conferenza dei Piccoli Comuni liguri, ai nastri di partenza mercoledì 26 maggio.

Sei tavoli tematici, su governance, risorse umane e finanziarie, carenze strutturali, aree interne, digital divide e programmazione europea 2021-2027, costruiti con un approccio di tipo bottom up, per far emergere dal basso le esigenze delle comunità locali ma anche, con l’ausilio di esperti, le innumerevoli potenzialità per lo sviluppo dei piccoli Comuni. Una realtà importantissima nella nostra regione, dato che 183 Comuni su 234 hanno meno di 5mila abitanti.

Ai tavoli, che si svolgeranno alle 14, in date distribuite dal 26 maggio al 17 giugno, prenderanno parte gli assessori regionali competenti per materia (il programma).

All’incontro finale, in programma il 23 giugno, verrà restituita al territorio una sintesi dei lavori precedenti. Vi parteciperanno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di referente legislativo e programmatorio del territorio, e il presidente di ANCI Liguria Marco Bucci, sindaco di Genova e della Città metropolitana.

L’iniziativa, voluta dall’Ufficio di Presidenza e condotta dal coordinatore della consulta dei Piccoli Comuni Natale Gatto, congiuntamente con il vicario, Mirko Bardini e il referente ligure della commissione nazionale ANCI per la Montagna, Daniele Galliano, ha l’obiettivo di stimolare il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali, e definire insieme le strategie per il rilancio dei piccoli Comuni nel periodo a venire.

«Invito tutti i miei colleghi sindaci a partecipare ai tavoli per raccogliere il contributo di tutti i piccoli Comuni della Liguria su temi per noi di vitale importanza – afferma il coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di ANCI Liguria Natale Gatto, sindaco di Isola del Cantone – Tratteremo il tema delle funzioni fondamentali, della gestione associata, delle Unioni e Fusioni di Comuni, dei rapporti con Province e Città metropolitana. E ancora: i fondi emergenza e fondi Covid, banche, poste, tabaccai, punti di servizio e Comuni non metanizzati, aree interne, banda ultra larga e smart working, fondi comunitari e nuova programmazione 2021-2027. Tutte questioni importantissime e non più rinviabili per lo sviluppo dei nostri territori e il benessere dei cittadini», conclude Gatto.

«La condizione dei nostri piccoli Comuni è quella di entità e comunità locali che devono lottare quotidianamente con un territorio tanto bello quanto complicato da gestire e difendere – commenta il direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai – I Comuni della costa, che subiscono l’erosione del litorale, ma che non hanno le risorse dei Comuni più grandi per farvi fronte; quelli dell’entroterra che lottano contro un’orografia e una morfologia affascinante ma impervia, e con un dato, per i montani, di spopolamento, ormai giunto a livelli semi-apocalittici. Siamo consapevoli di non avere la soluzione per tutto, ma volenterosi nel provare a rispondere alle questioni espresse nei sei tavoli tematici, grazie alla collaborazione con i livelli nazionali e regionali», conclude Vinai.