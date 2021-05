Taggia. Serrande abbassate per protesta, oggi alle 11, nel centro commerciale Riviera Shopville di Arma. “Chiudiamo perché vogliamo riaprire” è lo slogan di chi – dipendente o titolare che sia – all’interno dei centri commerciali lavora in un attività e, per le norme anti covid, le deve tenere chiuse durante i giorni festivi e prefestivi.

«E’ una manifestazione organizzata a livello nazionale – spiega Arianna Bellastro, direttrice del centro – chiudiamo per riaprire e cercare di avere delle risposte dal Governo. Ricordiamo che nei centri commerciali in Italia lavorano migliaia di persone e migliaia di famiglie».

di 7 Galleria fotografica Chiudiamo per riaprire









L’adesione all’iniziativa, nel Riviera Shopville, è stata totale, anche il supermercato Conad, che non fa parte della categoria coinvolta, per solidarietà ha simbolicamente abbassato “la claire” insieme ai negozianti.