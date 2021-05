Ampio programma di iniziative al Mar di Ventimiglia

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione col Comune di Ventimiglia e con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, ha ideato un ampio programma di iniziative, nel rispetto delle norme anticovid-19, per i prossimi mesi accogliendo le richieste giunte tramite i social e i canali internet.

Si parte con l’adesione alla “Giornata Internazionale dei Musei/International Museum Day”, creata dall’ICOM (International Council of Museums), organizzando nel pomeriggio di martedì 18 maggio due esplorazioni guidate al percorso espositivo, la prima con inizio alle 15 in presenza, e la seconda multimediale, alle 16, con un collegamento tramite canale internet portando il Museo alle persone.

Si prosegue venerdì 21 maggio, alle 14, con l’escursione intorno al Santuario della Madonna delle Virtù, con la quale verrà inaugurata la prima edizione di “Passeggiate tra Storia e Natura” alla scoperta dei percorsi naturalistici e paesaggistici sul territorio intemelio, a cura di Danila Allaria e Ivano Ferrando, soci della sezione Intemelia dell’IISL.

Il venerdì successivo, 28 maggio, con inizio alle 14.30, ritornano le escursioni “La via Iulia Augusta. Un itinerario romano da scoprire”, di cui a breve verrà pubblicizzato il calendario e programma definitivo.

In occasione delle “Giornate Europee dell’Archeologia”, sabato 19 giugno il Museo parteciperà, in stretta sinergia con il Comune di Ventimiglia, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, la Direzione Regionale per i Musei della Liguria e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, a una giornata di incontri, visite e presentazioni, che si svolgerà tra l’area archeologica di Nervia, il Centro Storico e il Forte dell’Annunziata.

Nel corso dei mesi successivi si svolgeranno anche le nuove edizioni delle rassegne “Libri al Museo”, “La Stampa al Museo” e del ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio, dalle origini ai giorni nostri”.

Per info e prenotazioni: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” al Forte dell’Annunziata, via Verdi 41 18039 Ventimiglia, tel. 0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com, www.marventimiglia.it o www.facebook.com/MAR-Ventimiglia.