All’asta quattro garage del Comune di Bordighera

Bordighera. La città delle Palme ha messo in vendita, tramite asta pubblica, quattro garage siti al piano interrato del condominio “Tennis centro” di via Quintino Sella, nel centro di Bordighera.

I quattro box hanno una superficie catastale di 16 metri quadrati ciascuno. Per tre garage, con serranda di chiusura a nido d’ape e griglia di ventilazione dall’esterno, il prezzo a base d’asta è di 38mila euro; mentre per il quarto, dotato di serranda normale, il prezzo a base di gara è 45mila euro. Per tutti i box, inoltre, vanno calcolate circa 150 euro annuali di spese di condominio.

Prima di presentare la domanda ed essere ammessi alla gara, è obbligatorio effettuare un sopralluogo preventivo: per la visita è necessario contattare il Comando Polizia Locale ai numeri 0184.272.453 oppure 0184.272.454.

Di seguito l’avviso di gara in formato pdf: Avviso di gara