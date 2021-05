All’asta per la Ghirotti onlus le maglie autografate di Verre, Zajc, Acampora e Schenetti

Genova. Su CharityStars la nona sessione dell’asta di Stelle nello Sport celebra altri quattro giocatori, con le rispettive maglie ufficiali autografate, in forza a Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella.

Questa iniziativa benefica rientra tra le attività di Charity che dal 2006 consente, ogni anno, di fornire un importante aiuto alla Gigi Ghirotti onlus del professor Franco Henriquet per l’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative: a domicilio e in due hospice.

Valerio Verre, 27 anni, è reduce da una buona prestazione in casa con lo Spezia, condita con il gol del provvisorio 1-1. Dopo la prima parentesi alla Sampdoria nella stagione 2017/2018, il ritorno nella scorsa estate e una rete già decisiva alla terza giornata in casa della Fiorentina con un delizioso pallonetto prima di ripetersi, ancora in trasferta, in occasione di un altro successo, questa volta ottenuto contro il Verona.

Miha Zajc sta vivendo il suo primo anno al Genoa. Un gol molto importante segnato esattamente un girone fa in occasione del successo casalingo maturato contro il Bologna. Per il centrocampista sloveno, due stagioni molto positive con la maglia dell’Empoli tra il 2017 e il 2019 con la bellezza di 12 gol.

Gennaro Acampora milita nella prima squadra dello Spezia dal 2014, eccezion fatta per due brevi parentesi con Perugia ed Entella. Dopo aver portato il suo contributo in occasione della promozione in serie A (2019/2020), il centrocampista napoletano si toglie la soddisfazione di andare a segno nei quarti di finale di Coppa Italia contro la squadra della sua città natale.

Andrea Schenetti, classe 1991, taglia quest’anno il traguardo delle 300 preferenze. Nove reti segnate con la Virtus Entella dal 2019 (in arrivo dal Cittadella), in particolare le cinque molto importanti per il conseguimento della salvezza nel 2020.

L’Asta di Stelle nello Sport, su CharityStars, si avvale della preziosa collaborazione di Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella ed è patrocinata Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Ussi.