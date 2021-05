All’allenatore di tennis Riccardo Piatti, il Parmurelu d’Oru 2021

Bordighera. Il celebre allenatore di tennis Riccardo Piatti è stato insignito del premio Parmurelu d’Oru, giunto alla 14esima edizione. L’allenatore, mister di alcuni tra i migliori tennisti del mondo, come Jannik Sinner, ha «creduto nella nostra città, creando il centro omonimo di importanza europea, dotato di strutture e attrezzature d’avanguardia» e «per aver attirato a Bordighera tennisti di fama mondiale», si legge nella motivazione della giuria del Descu Rundu, che dal 2008 assegna il prestigioso riconoscimento, annunciando il vincitore nel giorno in cui Bordighera celebra il santo patrono Ampelio.

E ancora: «Piatti collabora anche con il Bordighera Lawn Tennis Club, primo circolo di d’Italia, e crea continue occasioni di promozione del nome della nostra città, attirando l’attenzione pubblica su Bordighera. Allo stesso tempo ha animato la città di giovani sportivi che, provenienti dall’estero o da altre città italiane, frequentano Bordighera, dove si sono trasferiti, per crescere sportivamente grazie al grande Piatti».

Il riconoscimento. A partire dal 2008, è stato creato il premio Parmurelu d’Oru, annunciato per la festa patronale di sant’Ampelio. Tale riconoscimento viene assegnato annualmente a personaggio vivente, nato o residente o riconducibile per la sua attività a Bordighera, che ne abbia onorato il nome e ne abbia dato lustro in un campo specifico.

Premiati delle edizioni precedenti:

2008 Mara Lorenzi, per essersi distinta in campo medico

2009 Daniele Audetto, nel settore sportivo

2010 Ugo Ronco, come rappresentante del mondo della floricoltura

2011 Anna Maria Ceriolo Verrando, come instancabile storica di Bordighera

2012 Paolo Giordano, per aver fondato la casa editrice statunitense Bordighera Press ed aver ideato il premio di poesia Bordighera Prize

2013 Giuseppina Traverso, intrecciatrice storica di parmureli

2014 Giancarlo Golzi, batterista dei Matia Bazar

2015 Sabina Airoldi, biologa marina

2016 Sergio Biancheri, pittore e scultore

2017 Marcus Bicknell, promotore di iniziative culturali

2018 Renato Ronco, giornalista sportivo

2019 Ferruccio e Matteo Carassale, fotografi

2020 ediz. Annullata causa Covid-19

RICCARDO PIATTI

Riccardo Piatti ha seguito e allenato alcuni dei più promettenti giovani tennisti italiani, come

Renzo Furlan (best ranking n. 19 ATP),

Cristiano Caratti (n. 26),

Omar Camporese (n. 18) e

Cristian Brandi (n. 50 in doppio).

Ha allenato inoltre i grandi campioni:

Novak Djokovic (1 ATP),

Ivan Ljubicic (che sotto la sua guida ha raggiunto il best ranking di n. 3),

Richard Gasquet (7 ATP),

Milos Raonic (3 ATP),

Borna Coric (12 ATP) e

Maria Sharapova,

da qualche anno allena

Jannik Sinner, uno dei migliori talenti tennistici al mondo che, nonostante la giovane età, è già tra i più forti giocatori d’Italia.

La cerimonia ufficiale con la premiazione e la consegna della spilla avverrà entro l’anno