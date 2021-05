Sanremo. Il 21 maggio 2021, presso la sede dell’Accademia di Belle Arti, si è tenuto l’incontro conclusivo del seminario per il progetto sostenibile dal titolo “Restyling di uno Yacht”.

Il seminario organizzato dall’ Accademia in collaborazione con Amer Yachts e il Centro Nautico PerMare di Sanremo ha affrontato il tema del refitting degli interni di un’imbarcazione, cercando di mantenere gli elementi essenziali che la caratterizzano. Gli studenti del secondo e terzo anno del corso di Architettura d’interni e Design, coadiuvati dalla prof.ssa Sofia Tonegutti, dopo aver eseguito dei sopralluoghi presso il cantiere Armer Yachts e studiato le normative imposte dal mondo della nautica, hanno presentato le modifiche strutturali e dell’arredamento di uno yacht.

Barbara Amerio, titolare del prestigioso cantiere sanremese e presidente di Confindustria Imperia, ha commentato il lavoro degli studenti fornendo osservazioni e suggerimenti nella direzione della sostenibilità. «Questo workshop è un punto di partenza – ha spiegato Giampiero Mele, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo – perché ha consentito agli studenti di confrontarsi con la realtà e di elevare la qualità della didattica e della ricerca artistico scientifica della nostra accademia. Colgo l’occasione per ringraziare Barbara Amerio per la sua disponibilità e spero di proseguire questa collaborazione in modo ancora più efficace».