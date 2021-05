Al via un’escursione su monte della Guardia e monte Armeta

Imperia. Giovedì 20 maggio verrà organizzata un’escursione su monte della Guardia e monte Armeta: “Guardando le Alpi e il mare”.

«Due vette estremamente panoramiche sul mare e l’arco alpino, due cime facili delle Alpi Liguri fra la valle Tanaro e la valle Pennavaire. Percorrendo il sentiero della via Alpina raggiungeremo la Colla Bassa e proseguiremo sull’Alta Via dei Monti Liguri sino alla cima del monte Armetta (1740 m s.l.m.). Il panorama si aprirà sul Pizzo d’Ormea, il monte Antoroto, il Bric Mindino e la cima del monte Mongioie, ma anche sul mare e, con un pizzico di fortuna, potrebbe essere visibile la Corsica. Mille metri più in basso si scorge Ormea con la sua caratteristica forma a cuore. Dal monte Armetta ritorneremo alla Colla Bassa per proseguire salendo sul monte della Guardia (1658 m s.l.m.) e poi attraverso la pineta sino al Colle di Caprauna» – dicono gli organizzatori.

Scheda tecnica

Dislivello: 400 m circa

Tempo di percorrenza: 5 ore + soste

Lunghezza: 10 km circa

Grado di difficoltà: E – Escursionistica – Adatto a tutti con un po’ di allenamento.

Dati logistici

Ritrovo alle 9 al colle di Nava presso il piazzale del Forte Centrale. Trasferimento in auto al colle di Caprauna. partenza ore 9:15 – orario indicativo di inizio escursione

ore 16:30 – orario indicativo di fine escursione

Info & Prenotazioni

Marina Caramellino: 337 1066940 (Guida Naturalistica)

L’escursione si effettuerà con un minimo 6 persone.

Equipaggiamento

Per l’escursione è consigliabile dotarsi di scarponcini o scarpe da trekking con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, k-way, cappellino, occhiali da sole, una buona scorta d’acqua (sul percorso non è presente alcun punto di rifornimento acqua). Dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento.