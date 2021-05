Agente aggredito a pugni da un detenuto nel carcere di Sanremo, trasportato d’urgenza in ospedale

Sanremo. «Stamani l’ennesima aggressione ai danni della polizia penitenziaria di Sanremo. Alle 11 circa nei pressi dell’infermeria un detenuto sottoposto a regime di Art.32 di origine magrebina (detenuto violento), prima ha minacciato il personale sanitario e poi all’intervento del poliziotto si è scagliato contro lo stesso prendendolo a pugni, l’agente praticamente ha fatto da scudo al personale sanitario ed è stato trasportato d’urgenza al nosocomio cittadino».

A dichiararlo è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Polizia Penitenziaria: «Ormai la polizia penitenziaria di Sanremo è l’agnello sacrificale di un sistema che fa acqua da tutte le parti, non bastano le ammissioni del Capo Dap Bernardo (Dino) Petralia, che conferma aumento trend di aggressioni dei detenuti nei confronti della polizia penitenziaria nelle carceri del Paese che ormai superano di gran lunga le due al giorno, solo a voler conteggiare quelle più gravi.

Le cause sono molteplici e sono da ricercarsi soprattutto nell’inefficienza dell’attuale modello custodiale, nell’infelice gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche, nell’insufficienza degli organici del personale e degli equipaggiamenti, nonché in un impianto normativo inattuale e che non favorisce né la prevenzione né la repressione in forma di deterrente».

«Un’escalation, quella delle aggressioni, – continua Pagani – che oltre ai danni diretti e immediati crea a nostro avviso evidenti conseguenze paradossali: non di rado, infatti, gli stessi artefici delle aggressioni pensano di difendersi attaccando e denunciando a loro volta gli operatori sostenendo di essere stati malmenati, suscitando clamore mediatico, attenzione (com’è noto, fa notizia se l’uomo morde il cane) e indagini della magistratura, nella quale si ripone incondizionata fiducia, che legittimamente e doverosamente apre decine di fascicoli ipotizzando finanche il reato di tortura.

Ferma restando, come detto, l’incondizionata fiducia nella magistratura e in tutti gli organi inquirenti e al di là di possibili casi isolati di Agenti infedeli, di solito individuati e perseguiti dalla stessa Polizia penitenziaria, facciamo fatica a immaginare madri e padri di famiglia, che per poco più di mille euro al mese rischiano quotidianamente l’incolumità, vadano sul luogo di lavoro a torturare i detenuti che la collettività ha affidato alla loro custodia. Proprio per questo– argomenta ancora Pagani – riteniamo necessari e non più rinviabili interventi sia sul piano amministrativo sia su quello legislativo che possano efficacemente prevenire e arginare il fenomeno e che abbiamo ripetutamente proposto anche in maniera argomentata e dettagliata.

Da subito, chiediamo nuovamente al Ministero della Giustizia di costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti alle aggressioni, almeno quelle più gravi, patite dagli operatori anche affinché la società venga risarcita dei danni derivanti dalle assenze dal servizio, dalle cure e da eventuali menomazioni subite dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria. Del resto – conclude il segretario della Uilpa Pp –, sarebbe assai singolare e difficilmente comprensibile se il Ministero della Giustizia chiedesse di costituirsi parte civile solo quando i procedimenti sono a carico di operatori accusati di aver malmenato detenuti, come nel caso del carcere di San Gimignano, e non anche al contrario . Oggi, purtroppo Sanremo è l’istituto per antonomasia dove la Polizia Penitenziaria subisce inesorabilmente la violenza dei detenuti, al poliziotto gravemente ferito la nostra piena solidarietà e vicinanza».