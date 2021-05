Addio ad Angelina Moretto, moglie del collezionista di autografi Max Vanzan

Sanremo. E’ mancata questa mattina per colpa del Covid, Angelina Moretto, 74 anni, moglie del noto collezionista di autografi e dischi Mario Vanzan, per tutti Max. Angelina è spirata all’ospedale Borea dove si trovava ricoverata dallo scorso 27 aprile, dopo aver contratto il coronavirus che non le ha lasciato scampo, nonostante le sue buone condizioni di salute.

Di origini venete – nata a Contarina (Rovigo) – la signora Moretto si era trasferita con il marito nel 1994 a Sanremo, dove ha potuto trascorrere il resto dei suoi giorni guardando il mare per il quale aveva una passione smisurata. Sempre al seguito del compagno Max agli eventi mondani della Città dei Fiori, le ceneri di Angelina, 55 anni di matrimonio compiuti, saranno disperse nel mare che tanto amava per sua espressa volontà.