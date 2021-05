Vallecrosia. Una cucina sperimentale, la prima nell’estremo Ponente Ligure, dove gli chef potranno mostrare ai colleghi, ma anche alle persone comuni interessate, come utilizzare al meglio le nuove tecnologie nell’ambito della ristorazione. Il tutto in ambienti moderni, studiati a tavolino per trasformare un ambiente di lavoro in un luogo di sperimentazione, incontri, studio e scambi di idee.

Ad aprire il suo show-room a Vallecrosia, portando una ventata di novità, è Fabio Perri, titolare di Intesa Grandi Impianti: azienda che si occupa di forniture tecniche per alberghi, hotel, bar, ristoranti, pasticcerie, lavanderie e gelaterie.

Foto 5 di 5









«Ho deciso di aprire questa sede per dare un’offerta in più ai nostri clienti – spiega Perri -. La nostra azienda lavora con clienti sia della Costa Azzurra che di tutta la provincia di Imperia: da oggi, troveranno una sede più baricentrica rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad ora». I nuovi uffici, in via Colonnello Aprosio, 416, rappresenta la versione più moderna dell’azienda.

«Oltre agli uffici commerciali, contabili e tecnici – aggiunge il titolare – Abbiamo anche messo in esposizione alcune macchine». Ma è solo l’inizio di quello che diventerà un grande show-room. Nei prossimi giorni, infatti, inizieranno i lavori di ristrutturazione dei locali adiacenti: oltre 100 metri quadrati di spazio che verranno allestiti con una parte dei macchinari a disposizione dell’azienda che i clienti potranno toccare con mano.

«Oltre allo show-room – prosegue Perri, spiegando la vera novità offerta dai locali – Sarà allestita vera e propria cucina funzionante. Verranno qui chef formatori che faranno prove di cottura e test sui prodotti. Sarà una cucina sperimentale, formativa e che fungerà da scuola di cucina. Grazie alla sinergia di tanti chef che si sono resi disponibili al progetto, organizzeremo corsi anche per persone che non hanno attività ristorativa, ma vogliono avvicinarsi alla cucina».

Un servizio a 360 gradi, dunque, quello offerto da Intesa Grandi Impianti, il cui cuore pulsante, nonostante le novità introdotte, resta la professionalità dei dipendenti.