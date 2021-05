“Giaguaro” Troiano vuole tornare a correre, «Mesi di stop per l’assalto di un cinghiale»

Sanremo. Torna in pista il runner Giacomo Troiano, detto “Il Giaguaro”, dopo un lungo stop dovuta ad una disavventura che poteva finire molto peggio. «Sono stato assalito da un cinghiale a Verezzo 5 mesi fa sul circuito delle “Tre Sorgenti”, mi ha rotto il tarso e il metatarso» spiega il podista.

Vorrebbe riiniziare a gareggiare nella “Run tune up”, mezza maratona programmata per l’autunno a Bologna, ma in stand by a causa delle restrizioni anti covid. Gli organizzatori stanno studiando un evento alternativo, ma non ci sono ancora certezze. Chi si è già iscritto all’edizione 2021 e non la gareggerà però, potrà farlo di diritto alla corsa prevista per il 2022.