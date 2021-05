A Sanremo nasce il “Laboratorio Internazionale per l’Educazione che Ispira la Pace”

Sanremo. Si è costituito formalmente oggi, su iniziativa dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e del Comune di Sanremo, il “Laboratorio Internazionale per l’Educazione che Ispira la Pace” (Education Inspiring Peace Lab – EIP Lab).

Il presidente dell’Istituto Edoardo Greppi e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri hanno firmato questa mattina l’atto costitutivo che dà vita al Laboratorio. Si tratta di una nuova associazione di respiro internazionale che intende operare nel campo dell’educazione sui temi della pace, della cittadinanza e dell’educazione civica attraverso l’organizzazione di attività di ricerca, analisi e formazione rivolte a studenti, insegnanti ed operatori del settore, con l’obiettivo principale di fornire sostegno alle politiche per la cultura e l’istruzione a diversi livelli istituzionali.

«La nascita di questo progetto è motivo di soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri –, l’Istituto Internazionale di Diritto umanitario è un’eccellenza di Sanremo riconosciuta a livello internazionale e questo progetto di alto livello andrà ad arricchire ulteriormente la proposta formativa dell’Istituto. Desidero anche ringraziare il notaio Centola per la sensibilità dimostrata questa mattina».

Il Laboratorio nasce come spin-off del progetto europeo UPPER (systemic UPscaling of Peace Education pRactices) conclusosi recentemente, che ha visto l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario tra i partner principali ed il Comune di Sanremo prendere parte a diversi seminari ed eventi. Il progetto mirava a portare i valori della pace, del dialogo interculturale e della partecipazione civica al centro delle politiche educative e delle pratiche scolastiche europee e a creare un centro di formazione e ricerca permanente nella Città dei Fiori.

Il focus principale sarà sullo sviluppo di metodologie e risorse per la valutazione e l’applicazione delle tecniche di formazione e dei risultati di apprendimento. Particolare attenzione sarà data anche alla progettazione europea, allo sviluppo delle politiche pubbliche e alla raccolta e analisi delle pratiche innovative già esistenti nel campo dell’educazione. Una nuova realtà internazionale – le adesioni raccolte in via preliminare includono diverse organizzazioni e istituzioni europee tra cui si segnala il Directorate for Learning and Assessment Programmes di Londra, il Ministero per l’Educazione di Malta, l’Université Côte d’Azur, la Ville de Nice, il Forum Des Régions Européennes pour la Recherche, l’éducation et la Formation (FREREF) e l’European School Heads Association di Utrecht – che contribuisce ad allargare la proiezione europea ed internazionale della città nell’ambito culturale pubblico.

Si tratta della conferma di una sinergia importante tra l’Istituto di Villa Ormond e il Comune di Sanremo che, nonostante il periodo complicato, hanno lavorato insieme con determinazione per rendere possibile la costituzione del Laboratorio, oltre ad essere un altro traguardo importante per l’Istituto, che in oltre mezzo secolo di attività ha organizzato corsi, seminari e attività formative portando a Sanremo oltre 20.000 esperti, ufficiali militari, funzionari di governi e di organizzazioni internazionali e rappresentati della società civile, provenienti da più di 190 paesi, come riconosciuto anche dalla recente visita del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Giorgio Mulè che ha speso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’Istituto nel corso degli anni ed ha incoraggiato lo sviluppo di iniziative in collaborazione con il Ministero della Difesa.