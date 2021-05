A Imperia sulla Ciclabile è in arrivo l’autobus senza autista

Imperia. A Imperia è in arrivo sulla pista ciclopedonale un piccolo autobus (8 posti) che si guida da solo. Il nuovo sistema di trasporto urbano è stato inserito dall’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola nel cosiddetto “Recovery Imperia“, il bando del ministero dell’Interno, che prevede contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per un ammontare di 20 milioni di euro.

«Sarebbe il primo in Italia usato come trasporto urbano, il progetto integra ed amplia quello già previsto della Green Line e consentirà di snellire il traffico veicolare tradizionale, promuovendo un nuovo sistema di mobilità alternativo e completamente ecosostenibile», dice l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio che sta seguendo la pratica, inserita nell’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori pubblici che sarà discusso in consiglio comunale nella prossima seduta di giovedì 29 maggio.

«Sono previsti -prosegue Oneglio – anche la realizzazione del deposito attiguo alla linea per ospitare le unità di trasporto non in servizio, nonché il posizionamento di pannelli fotovoltaici in grado di contribuire in modo significativo al soddisfacimento dei fabbisogni energetici necessari per il corretto funzionamento della nuova rete di trasporto locale».

Il tracciato ha una lunghezza complessiva di 11.100 metri (considerando percorso di andata e ritorno), si sviluppa interamente su una corsia riservata e protetta e in totale sono presenti 6 fermate (Rabina, Oneglia, Municipio, Porto Maurizio, Università, Prino) lungo il tracciato che vengono servite sia quando i veicoli percorrono la direzione di levante sia quando transitano lungo quella di ponente.

Il “Recovery Imperia”, contiene , in tutto 11 opere. E’ suddiviso in 5 linee di intervento: scuola, sport, cultura, mobilità sostenibile, residenza pubblica.