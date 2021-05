Imperia. Si è tenuta quest’oggi, sabato 8 maggio, la giornata dedicata alla donazione di beni alimentari ai bisognosi organizzata da La Talpa e l’Orologio.

Ceci, latte, riso, scatolame, assorbenti, pannolini, detersivi, ma anche prodotti freschi come frutta e verdura acquistati al mercato; c’è un po’ di tutto sul banco organizzato dal centro sociale autogestito: «É un valore aggiunto – racconta Sara Zaghi – . Oggi è andata abbastanza bene. La gente più che chiedere è ben contenta di prendere dato che è piuttosto in difficoltà. Ci sono generi che scarseggiano sempre nelle donazioni, come l’olio che ha un costo piuttosto alto, ma che è importante per le famiglie che hanno bisogno di generi di prima necessità».

«Lunedì alle 15,30 distribuiremo questi pacchi di alimenti alla casa del popolo a Oneglia, in via del Collegio – racconta Alba Moriani – . Questi generi alimentari andranno sulle tavole e nelle bocche delle persone più bisognose, che purtroppo sono gli ultimi e si accontentano una volta ogni due settimane di prendere questi beni di prima necessità che non si possono permettere di comprare.

Ci sono molte donne che richiedono gli assorbenti che hanno un costo alto che non possono permettersi. Abbiamo molta pasta, con pochi euro si può garantire la sopravvivenza anche di una famiglia di sette persone. Siamo contenti di poter aiutare chiunque si presenti e non possa fare la spesa», ha concluso Alba.

(Foto e video di Christian Flammia)