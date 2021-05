A Diano Arentino c’è il primo candidato sindaco, è l’avvocato Alessandro Lodato Costa

Diano Arentino. L’avvocato Alessandro Lodato Costa, 50 anni, è il primo candidato ufficiale alle elezioni amministrative del prossimo ottobre in provincia di Imperia. Correrà per la poltrona di sindaco di Diano Arentino.

«Ho scelto di candidarmi perché mi è stato richiesto da un gruppo di persone che stimo, che hanno fiducia nelle mie capacità professionali e che mi hanno rappresentato un progetto che punta al sociale, alla cultura, alla valorizzazione del territorio e al miglioramento di alcuni settori amministrativi, quali gli orari di ufficio, le aperture al pubblico del palazzo comunale. Ho vissuto per parecchi anni a Diano Borello, è una zona che amo tantissimo. Ci proveremo. Se sarò eletto porteremo qualcosa in più e qualcosa di diverso rispetto al lavoro che ha già ben fatto l’attuale sindaco», spiega l’avvocato imperiese che aggiunge: «Credo nella politica intesa come risolvere i problemi concreti e non nella occupazione delle poltrone», lanciando una frecciatina avvelenata nei confronti del suo ex partito, Fratelli d’Italia, dal quale è uscito nel 2021 non rinnovando più la tessera.

Lodato Costa, infatti, un passato non recentissimo con Alleanza nazionale aveva preso in mano le redini del partito di Giorgia Meloni nel capoluogo in occasione delle elezioni amministrative del 2018, dopo la fuoriuscita di Alessandro Casano. Alle scorse regionali Fdi gli aveva preferito, però, Sara Serafini. Costa, quindi, non ha rinnovato la tessera di Fdi e alle amministrative di ottobre guiderà una lista civica pur orientata al centro destra che sfiderà, con ogni probabilità il sindaco uscente, il cardiologo Giacomo Musso.

Tra i papabili componenti della lista che dovrebbe chiamasi Insieme per Arentino ci sono l’ex dirigente del Comune di Imperia Gianfranco Mandara, l’ex funzionario della Comunità montana Valli dell’Olivo e poi di Regione Liguria dopo lo scioglimento Bruno Trucco, Franco Fiorani e Serafino Lamattina.