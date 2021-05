“3° Torneo Eusalp”, tra i convocati anche atleti dell’Imperia e della Sanremese

Imperia. Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 16” del Comitato Regionale LND/FIGC Liguria che prenderà parte al “3° Torneo EUSALP” previsto dal 16 al 20 giugno 2021 nelle Valli Giudicarie in Trentino Alto Adige, sono convocati presso il campo sportivo “De Vincenzi” di Pietra Ligure martedì 18 maggio alle 15.15, per svolgere una seduta di allenamento, i seguenti giocatori:

Albenga 1928: Parrelli Karol

Cairese: Berretta Francesco – Kosiqi Christian – Rizzo Matteo – Siri Manuel Agostino

Finale: Fresia Gabriele – Marangi Luca

Imperia: Giudice Francesco – Ardissone Federico – Taliercio William

Legino 1910: Carastro Leonardo – Carastro Luigi – Pescio Andrea – Sadiku Leon

Pietra Ligure 1956: Benini Luca – Gaglioti Manuel – Giani Vittorio – Valentino Marco

Sanremese Calcio S.r.l.: Di Fabio Mattia

Vado: Bonanni Francesco – Berruti Gabriel Ferro Matteo – Cestelli Francesco – Guye Ibrahima – Nervi Mattia – Sardo Samuele

Ventimiglia: Ialacqua Federico – Marra Flavio – Schitzer Edoardo

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni

Dirigente Responsabile Rappresentative: Orcino Corrado

Allenatore/Selezionatore: Rossi Nicola

Fisioterapista: Bartolini Angiolo – Camorani Mario

Magazziniere: Segalerba Giuliano.

«Tutti gli atleti dovranno presentarsi muniti del materiale da giuoco, nonché del certificato medico di idoneità all’attività agonistica (anche in copia) e della autocertificazione allegata alla presente convocazione debitamente compilata. Per coloro che non avessero già provveduto a consegnare il certificato medico o ad anticiparlo via mail al Comitato Regionale all’indirizzo mail rappresentative.crliguria@lnd.it, sarà preclusa la partecipazione alla seduta di allenamento.

Si precisa, inoltre, che per la seduta di allenamento sono valide le disposizioni di cui al Protocollo FIGC “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” del 6 maggio 2021.

Tutte le società sono tenute a provvedere per l’avviso ai rispettivi giuocatori, e, in caso di forfait del calciatore segnalarne l’assenza all’indirizzo mail rappresentative.crliguria@lnd.it. Si precisa inoltre che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli organi disciplinari nel rispetto dell’art. 76 delle N.O.I.F., sia delle società che del giuocatore» – si legge nella convocazione ufficiale.