2 giugno, il programma dell’associazione Auser di Ventimiglia per la Festa della Repubblica

Ventimiglia. Con lodevole anticipo l’Associazione Auser di Ventimiglia (Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà) presieduta da Ciro Galasso, ha diffuso il programma per la Festa della Repubblica di mercoledì 2 giugno secondo il progetto anziani “Benessere in Liguria” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’invito a passeggiare con scarpe comode sulla pista pedonale da Ventimiglia a Camporosso.

Il raduno è fissato per le 9,30 presso il piazzale “Campasso” ( lato parcheggio ex ospedale) dove ci sarà la consegna dei gadget e una breve conversazione sull’Oasi del Nervia. La passeggiata porterà i partecipanti al Palatenda Bigauda dove saranno accolti dall’Associazione Scuola di Pace che svilupperà il tema “Costituzione e Solidarietà”.

Il pranzo comunitario è previsto per le 12,30, è necessario la prenotazione entro il 28 maggio al n° 3339184805. Per il rientro sarà attivo un servizio navetta.