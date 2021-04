Sanremo. Come previsto dal calendario, oggi pomeriggio, la dottoressa Paola Varese, oncologa e direttrice scientifica di F.A.V.O., ha portato la sua esperienza professionale e di volontariato oncologico al secondo incontro del Corso di Formazione per Volontari organizzato dall’Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli odv di Sanremo, promosso dal Centro di Servizi al Volontariato Ponente Ligure Solidale, CSV Polis e patrocinato dall’ASL1 Imperiese e dalla Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, F.A.V.O. Il tema di questa giornata è stato “Volontariando…”.

La dottoressa Varese ha illustrato ai volontari e aspiranti volontari in sala le particolarità che caratterizzano il volontariato ed in particolare quello oncologico, cosa si deve e cosa non si deve fare, la storia di F.A.V.O. e dei motivi che hanno portato alla sua fondazione, primo fra tutti il bisogno di fare rete fra le associazioni di malati di cancro e dei loro familiari.

Cresce così il livello di consapevolezza dei volontari che possono fare affidamento su una preparazione adeguata per svolgere al meglio il proprio compito a favore dei pazienti oncologici. L’Associazione NonSiamoSoli è convinta che non sia sufficiente dare un servizio ai pazienti oncologici ma occorre che questo servizio sia di ottima qualità, per questo motivo offre ai volontari periodici corsi gratuiti di formazione e aggiornamento con docenti preparati.

Al termine dell’incontro la presidente Tiziana Guatta ha ringraziato la dottoressa Varese e ha dato appuntamento ai partecipanti per il prossimo incontro.