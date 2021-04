Vicenda insegne a Imperia, le considerazioni di Fratelli d’Italia

Imperia. «E’ solo di due giorni fa il nostro accorato appello all’Amministrazione Scajola per venire incontro alle attività commerciali duramente provate dalla vicenda pandemica, in relazione a sgravi della Tari e al suolo pubblico, che dobbiamo nuovamente intervenire in una vicenda a dir poco paradossale: l’aumento, poi stoppato, delle tariffe di esposizione pubblicità (insegne e indicazioni). Confessiamo che da un uomo del Suo spessore e della Sua preparazione non ci saremmo mai aspettati uno scivolone così – è il commento del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia – ma soprattutto (sperando che il Sindaco non ne rivendichi la paternità) confessiamo che siamo rimasti perplessi dalla consecutio temporum dei comunicati stampa. Aumentano le imposte e la risposta a caldo del Primo cittadino è “se non volete pagare rimuovetele!”, salvo poi fare una ovvia retromarcia».

Continua la nota stampa «L’altra cosa che ci lascia perplessi sulla vicenda è che nessuno tranne la Confcommercio ha espresso un parere sulla questione: è vero che in serata il Sindaco ha convocato la Giunta per Giovedì e “congelato” gli avvisi, ma tutte le informazioni, ufficiali e ufficiose, che sono rimbalzate durante tutta la giornata di ieri, devono essere spiegate: bene, quindi, che il Sindaco si sia ravveduto e che la Giunta prenda una posizione, ma siamo sicuri che sia solo un errore formale di ABACO? A giudicare dal tenore della nota stampa di ABACO si potrebbe dire che tutti sapevano tutto ed erano tutti consenzienti… ai posteri l’ardua sentenza. Ci limitiamo a fare un’analisi di quanto accaduto: partono cartelle relative a tributi comunali e l’Assessore al Bilancio, l’Assessore al Commercio e l’Assessore all’Arredo Urbano non ne sanno nulla? Tutto “a loro insaputa”? Non sarà stato invece un modo, sottotraccia e in silenzio, di fare cassa? (legittimo peraltro, basta dire le cose come stanno) Ribadiamo, da un Sindaco con un’esperienza tale e dalla “Giunta dei migliori” non ci saremmo mai aspettati uno scivolone del genere: vediamo Giovedì come ne usciranno (se ne usciranno)».