Ventimiglia. Un sopralluogo all’interno del giardino delle suore dell’Orto, nel centro storico di Ventimiglia, è stato effettuato stamani dal sindaco Gaetano Scullino, insieme con il presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi e alle maestranze dell’Ufficio Tecnico comunale, per verificare lo stato dei luoghi a seguito del raid vandalico dei giorni scorsi.

Per evitare che i ragazzini continuino a introdursi nella proprietà, danneggiandola, l’amministrazione ha messo in sicurezza tre cancelli, uno esterno e due interni, installando nuovi lucchetti e recinzioni. Nei prossimi giorni, inoltre verrà potenziato il sistema di video-sorveglianza presente. «Con il gruppo alpini guidato da Dario Canavese – spiega Spinosi – Abbiamo in programma una giornata per ripristinare tutte le staccionate divelte».

Sempre stamani, una decina di volontari dell’associazione “Amici dei Giardini Hanbury”, che gestisce il giardino, era al lavoro per la pulizia del parco che circonda l’ex convento. «Li ringrazio a nome mio e di tutto l’amministrazione per il tempestivo intervento – dichiara Spinosi, che conclude – Riporteremo il giardino al suo antico splendore e, una volta messo in sicurezza e in ordine, faremo in modo di renderlo fruibile al pubblico».