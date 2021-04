Ventimiglia. Incidente in via Cabagni Baccini, a Ventimiglia, dove un’auto si è ribaltata su un lato fortunatamente senza conseguenze né per gli occupanti né per i passanti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno transennato la strada per spostare il veicolo.

Stando alle prime informazioni, sembra che il conducente sia salito con le ruote sul muretto e “rimbalzata” sul muro opposto, per poi ribaltarsi.