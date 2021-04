Ventimiglia. Nasce una nuova collaborazione tra Pasta Fresca Morena e la scuola di cucina “O Sole Mio” di Diano Marina. «Da qualche settimana a questa parte – ci racconta Ramon Bruno – abbiamo iniziato un percorso assieme allo chef Giuseppe Colletti, relativo ad una collaborazione che vede i nostri prodotti, come materia prima nella realizzazione di primi piatti durante i corsi che la scuola propone».

«Infatti, dal 14 aprile – aggiunge Ramon – si partirà con il primo appuntamento e le iniziative proseguiranno anche a maggio. “Divertiamoci in cucina” questo è il nome del corso che in pochi giorni ha già avuto il sold out; forse perché oltre ad imparare a cucinare, ci si diverte e il che non guasta. Il progetto tratta le basi della cucina italiana a tutto tondo e ovviamente non potrà mancare la nostra Pasta Fresca».

Foto 2 di 2



Pasta Fresca Morena è partner ufficiale e invita tutti i lettori a frequentare e seguire tutte le iniziative. Per info 3806593133