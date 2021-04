Ventimiglia, come è e come sarà: viaggio nella città del presente e del futuro sognato dal magnate Thielen

Ventimiglia. E’ innegabile. Il progetto presentato giovedì dalla società Marina Development Corporation (Mdc), che ha tra i maggiori investitori il magnate olandese Rob Thielen, è destinato a cambiare il volto della città. A partire dalla zona della marina, a monte del porto di Cala del Forte, vero cuore del masterplan di rigenerazione urbana.

Il nuovo waterfront di Ventimiglia, che prenderà il nome di “Borgo del Forte”, valorizza e completa tutta l’area della marina, candidandosi a diventare una nuova e importante destinazione turistica italiana grazie alla realizzazione di tre tipiche palazzine liguri che andranno a comporre il nuovo hotel 5 stelle – dotato di 20 camere suite – che, su una superficie di duemila metri quadrati, offrirà servizi di alta qualità come palestra, centro benessere e ristorante.

Oltre alle suite, l’hotel gestirà anche 60 appartamenti, a destinazione mista residenziale-turistico-alberghiera: saranno in vendita, ma senza la possibilità di prendere la residenza e con l’obbligatorietà contrattuale di lasciarli in gestione all’hotel per un determinato periodo dell’anno.

Tante, inoltre, le aree di intervento a scomputo degli oneri urbanistici: un investimento che doterà la città di confine di un nuovo parco, un ascensore pubblico, e persino una piscina olimpionica con annessa palestra, spogliatoi e club house; campi di tennis; una scuola internazionale; un edificio polifunzionale che ospiterà auditorium, biblioteca ed eventi.

Per riuscire a comprendere le potenzialità dell’investimento da 200milioni di euro, Riviera24 ha sorvolato la città con il drone della redazione, mostrando quello che è oggi e quello che sarà, grazie ai rendering illustrativi del progetto: si tratta, ovviamente, ancora di una fase preliminare, ma a breve dovrebbe arrivare il progetto definitivo, che dovrà poi seguire un iter burocratico piuttosto articolato, prima di trovare effettiva attuazione. Ma l’opportunità per la città di Ventimiglia è davvero ghiotta, motivo per cui l’amministrazione comunale sta lavorando alacremente per la sua concreta realizzazione.

«Si tratta di un progetto di riqualificazione urbana importantissimo – dichiara il sindaco Gaetano Scullino -. La città si dovrà preparare perché è una sfida importante. Riteniamo che sia arrivato il momento di praticare una svolta importante nella città, a favore del turismo e dell’immagine, quello su cui punta la mia amministrazione fin dall’inizio».

«E’ un momento sicuramente storico per me come ristoratore ma soprattutto per la città – afferma Andrea Perotti, titolare del ristorante Pasta&Basta, affacciato sul porto di Cala del Forte – Il progetto prevede la riqualificazione di tutta la parte a monte del porto, poi è stato previsto il rifacimento di piazza della Costituente, la realizzazione di una piscina olimpionica in zona Nervia… quindi un’opera sicuramente molto importante per tutta la città, non solo per Marina San Giuseppe».

Hotel e appartamenti. Oltre al già citato hotel a cinque stelle, e ai sessanta appartamenti a destinazione mista, nella fascia più alta del waterfront, sono previsti altri 70 appartamenti di pregio, tutti con terrazza dedicata, immersi nel verde, anch’essi con opzione alberghiera.

Ristorante La Rocca. Dove oggi si erge il rudere di quello che negli anni Sessanta era il ristorante “Segreti”, dal nome del suo proprietario, si ergerà un nuovo locale, il ristorante “La Rocca”, collocato a ovest del complesso residenziale-alberghiero. Affacciato sul mare e sul nuovo porto turistico della città, il nuovo ristorante si svilupperà su una superficie complessiva di 500 metri quadrati oltre ad ampie terrazze e spazi esterni. I nuovi proprietari puntano in alto: l’obiettivo è infatti quello di fare della Rocca un ristorante di alta qualità, punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e del buon bere, capace di attirare clienti anche al di fuori della Liguria e da oltre confine. Per l’affidamento in gestione sono in corso interlocuzioni avanzate con ristoratori stellati di fama internazionale. Il ristorante sarà collegato direttamente al piano banchina del porto dotato di ampi parcheggi pubblici. Una suggestiva passeggiata panoramica di appena duecento metri condurrà i clienti alla Rocca. E’ inoltre allo studio un servizio di car valet tramite mezzo elettrico.

Area Campasso. 30mila metri quadrati di ex aree ferroviarie, alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, diventeranno il Borgo del Forte Campus: un campus internazionale con parco a verde pubblico, 6 campi da tennis, una piscina olimpionica, una scuola internazionale con annesso dormitorio per docenti, studenti e atleti, e uno spazio eventi. L’intervento prevede anche la riqualificazione dei capannoni esistenti con funzioni miste.

Club Italia. Si chiamerà Club Italia la palazzina ex Aci di piazza della Costituente, di proprietà, inserita nel progetto Marina di Ventimiglia, che sarà interessata da una ristrutturazione completa in stile eclettico. Il nuovo edificio si svilupperà su due piani, per 600 metri quadrati complessivi, che ospiteranno due esercizi commerciali interconnessi dedicati al food&beverage di eccellenza, con prodotti legati anche al territorio. Il piano terra sarà dedicato alla vendita, mentre il piano superiore, dotato di terrazza, accoglierà gli ospiti per le degustazioni. La struttura commerciale sarà legata alla piazza antistante e potrà diventare un nuovo e interessante punto di aggregazione per la città di Ventimiglia.

Via Verdi. All’altezza di via Verdi è previsto un importante intervento pubblico: un parcheggio in struttura su tre piani, sulla cui sommità verrà realizzata un’area verde attrezzata di circa 1400 metri quadrati, con belvedere straordinario e vista panoramica aperto alla cittadinanza.