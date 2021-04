Vallecrosia, anziano scomparso da casa di riposo ritrovato dalla polizia locale

Vallecrosia. Disavventura a lieto fine per un anziano ospite di una casa di riposo di Taggia. Dopo essersi allontanato senza avvisare, è stato poi ritrovato, in seguito ad una segnalazione, da agenti della polizia locale. A quanto si apprende da fonti della municipale, dopo un caffe l’uomo, in buono stato di salute, è stato riaccompagnato nella struttura sanitaria.