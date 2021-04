Vallebona. Il paese ha commemorato il 25 aprile con una cerimonia più “ridotta”, rispetto agli altri anni, secondo le limitazioni e le norme anti Covid-19.

In occasione del 76°anniversario della Liberazione è stata deposta una corona di alloro davanti al Monumento alla Resistenza, in località Ortetto, in ricordo di tutti i caduti.

Erano presenti il sindaco Roberta Guglielmi, il vicesindaco Ingrid Marchot, un rappresentante dell’Anpi Pia Viale, un rappresentante dell’Anget e alcuni componenti della Banda Comunale di Vallebona, che hanno intonato l’inno nazionale e “Bella ciao”.

(Foto e video di Ingrid Marchot)