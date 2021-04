Vaccini, Toti «Regione Liguria prima in Italia»

Genova. Liguria da record nella campagna vaccinale. A dirlo, citando dati ufficiali, è il presidente della Regione Giovanni Toti. «Siamo i primi in Italia per vaccini somministrati sui vaccini consegnati – spiega il governatore nel consueto punto serale sulla situazione pandemica nel territorio di sua competenza – le percentuali sono del 89.4%, anche se i dati di Alisa ci danno sopra il 90% del somministrato sul consegnato».

Secondo Toti, tutto questo è stato fatto per evitare un’estate dolorosa per numero di vittime e una recrudescenza del virus. Liguria numero uno in Italia anche per percentuale di popolazione di vaccinata in proporzione ai residenti: con il 26% contro la media nazionale del del 22.