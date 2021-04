V Commissione, leggi regionali ai raggi x. Tosi: «Dobbiamo rispondere meglio alle esigenze dei nostri concittadini»

Genova. Inizia il percorso di monitoraggio del Consiglio sull’efficacia delle leggi regionali. Questa mattina nella seduta della V Commissione-Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità, presieduta da Fabio Tosi (Mov5Stelle), per la prima volta nell’ordinamento regionale a partire dal 1970 è stata presentata una relazione sull’efficacia e i risultati raggiunti da una legge regionale. In questo caso si tratta della legge 10 del 2019, relativa al servizio di trasporto di persone con servizi pubblici non in linea (taxi, ndr), ed è stato l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino ha presentare in Commissione il resoconto, circostanziato con dati e grafici, sull’applicazione della norma.

«Si tratta di un passo importante – dichiara Fabio Tosi – per garantire ai cittadini liguri, attraverso un controllo sistematico dei provvedimenti emanati, una buona ed efficiente amministrazione. La V Commissione, che è chiamata ad assolvere questa delicatissima funzione, acquista, dunque, un ruolo strategico perché sarà chiamata a verificare le ricadute concrete sui cittadini degli atti legislativi regionali».

Ci sono già altre 9 leggi per le quali, in sede di approvazione, è stata già chiesta la cosiddetta “clausola valutativa”, ma questo accertamento sarà previsto anche in altri provvedimenti di Giunta e Consiglio in corso di elaborazione. «La relazione non deve illustrare solo le modalità e l’efficacia delle leggi – precisa il presidente – ma anche stabilire se l’eventuale impegno finanziario è stato adeguato o meno. In questo modo viene garantito anche un controllo sulla correttezza della spesa pubblica».

Alla relazione seguirà, nella prossima seduta, la risoluzione della Commissione che conterrà la valutazione sul resoconto illustrato oggi: «Questa mattina abbiamo avviato un percorso virtuoso di collaborazione – ha concluso Tosi – per fare in modo che le leggi regionali rispondano sempre meglio alle esigenze dei nostri concittadini».