Uso corretto dei social, nasce il canale Tik Tok di Regione Liguria: sarà gestito dai ragazzi

Genova. Un canale Tik Tok di Regione Liguria gestito dai ragazzi con la supervisione degli addetti alla comunicazione dell’Ente Regionale.

Ecco una delle principali declinazioni di ‘Tik Tok istruzioni per l’uso’, percorso di formazione e sensibilizzazione che Regione Liguria, prima tra le regioni italiane, con l’assessorato all’Istruzione, alla Formazione e alle Politiche Giovanili ha deciso di intraprendere per offrire le informazioni e gli strumenti corretti per approcciarsi correttamente al social più usato dai giovani. Un percorso, promosso congiuntamente all’Ufficio Scolastico Regionale, con cui si vuole promuovere tra i giovani la conoscenza e il corretto utilizzo dei social media, in particolare di TikTok, in linea con le iniziative già realizzate in precedenza.

«Nell’ambito di Orientamenti – dichiara l’assessore alla formazione e alle politiche giovanili Ilaria Cavo – Regione Liguria è la prima regione italiana che avvia una collaborazione con TikTok per guidare i giovani e i loro genitori alla scoperta di questa piattaforma. È una novità nel solco della continuità con la quale il nostro Ente prosegue il consolidato impegno nella promozione di un buon uso dei social. In questo caso si va oltre rendendo i ragazzi protagonisti e responsabili offrendo loro, all’interno di un percorso formativo, l’occasione di far parte della nuova redazione TikTok del nostro ente».

«La mission di TikTok è ispirare la creatività e portare allegria, creando un ambiente in cui tutti possano esprimersi in modo sicuro. Per farlo lavoriamo costantemente per aiutare le famiglie a costruire insieme un’esperienza online di valore e sicura. Abbiamo aderito, quindi, con entusiasmo all’iniziativa di Regione Liguria che, attraverso il coinvolgimento di adolescenti e genitori, si pone il duplice obiettivo di stimolare e aiutare l’espressione creativa dei più giovani e di aumentare nelle loro famiglie la consapevolezza e l’educazione sugli strumenti e le funzionalità di sicurezza disponibili su TikTok» – ha dichiarato Irina Pavlova, Head of Communications di TikTok Italia.

L’avvio il 28 aprile alle 18 con un webinar per genitori e docenti, in cui grazie agli interventi di TikTok (Irina Pavlova – Head of Communications TikTok Italia) e dell’Ordine degli Psicologi della Liguria (Biancamaria Cavallini, consigliera dell’ordine) scopriremo come e perché i ragazzi utilizzano questa piattaforma. Verranno presentati gli strumenti con cui i genitori possono supervisionare l’utilizzo della piattaforma, senza dimenticare l’importanza del dialogo su queste tematiche. Ad arricchire il confronto la testimonianza del creator ‘The Cool Professor’ che sulla piattaforma propone video con cui imparare l’inglese divertendosi. Oltre 500 i genitori già iscritti all’evento.

«È necessario che la Psicologia si interroghi sul digitale – sottolinea Biancamaria Cavallini, consigliere segretario Ordine degli Psicologi della Liguria – e possa essere di supporto a genitori e famiglie nella comprensione delle dinamiche online e nella crescita digitale di ragazzi e ragazze. È per questo che, come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria, partecipiamo volentieri a questo webinar, volto a sensibilizzare le famiglie ad un uso responsabile e consapevole del digitale».

«Quello con TikTok è il primo di sette appuntamenti webinar dedicati alle famiglie – sottolinea Ilaria Cavo – che Orientamenti #Progettiamocilfuturo organizzano con importanti partner del settore formativo ed educativo. Gli incontri tratteranno sia argomenti legati all’orientamento e alle scelte dei percorsi formativi e professionali, sia importanti tematiche concernenti la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi. Le tematiche e gli esperti coinvolti sono stati individuati a partire dai suggerimenti condivisi dalle numerose famiglie che, negli scorsi mesi, hanno partecipato alle attività di progetto».

La seconda tappa del progetto è l’evento per studenti in programma il 6 maggio, un’occasione per esplorare l’#ImparaconTikTok che propone numerosi contenuti educativi. Saranno trattate le tematiche di utilizzo sicuro della piattaforma virtuale e verranno valorizzate le competenze che i ragazzi mettono in gioco per creare dei video accattivanti. Anche in questo caso prevista una testimonianza, quella di un giovane creator come Marco Martinelli, su TikTok ‘marcoilgiallino’.

In occasione dell’evento del 6 maggio verrà lanciato un contest, aperto agli studenti liguri con più di 16 anni, per individuare i ragazzi che, attraverso un apposito percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) entreranno nella redazione del canale TikTok di Regione Liguria, assieme agli addetti alla comunicazione. Il contest intende promuovere la conoscenza e il corretto utilizzo dei social media, in particolare di TikTok, consentendo agli studenti partecipanti di scoprire come funziona una redazione social e come vengono utilizzati tali canali dalle istituzioni. Dal 6 al 30 maggio gli studenti elaboreranno un contenuto legato alla nostra regione e che poi sarà valutato da una Giuria.

Informazioni sui webinar su www.progettiamocilfuturo.it/famiglie.

