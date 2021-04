Le istallazioni

Turismo a Bordighera, arrivano i cartelli informativi con audioguida a risposta rapida

Sarà sufficiente inquadrare con lo smartphone il QR code presente sui pannelli per poter ascoltare e conoscere - in italiano o in inglese - storia, caratteristiche e curiosità di alcuni tra i tesori più significativi

