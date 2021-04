Trofeo Loabikers, confermata la Granfondo Città di Diano Marina al 18 aprile

Diano Marina. Grazie al miglioramento della situazione legata al Covid e il conseguente passaggio in zona arancione della Liguria, si apre la possibilità di potere portare in scena la Granfondo Diano Marina, che prenderà il via domenica 18 aprile dalla cittadina imperiese.

La granfondo è valevole come prova di Campionato Nazionale di Granfondo ACSI. Come fu per la prima edizione, la logistica sarà posta al prestigioso Molo delle Tartarughe, mentre la partenza e l’arrivo saranno posti nel centralissimo Corso Roma.

Saranno 100 i chilometri da percorrere tra le province di Imperia e Savona, in cui si celano i 1800 metri di dislivello che gli atleti dovranno affrontare, suddivisi nelle tre salite principali.

Scopri il percorso nei suoi dettagli in questa pagina.

Si ricorda che per potere raggiungere Diano Marina sarà necessario essere provvisti della prova di iscrizione alla manifestazione da esibire in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. La segreteria sarà aperta dalle ore 15 alle ore 19 di sabato 17 aprile e dalle 7.30 alle ore 10.00 di domenica 18, mentre la partenza è fissata per le ore 10.30.

Maggiori dettagli sulla manifestazione si trovano nella pagina Internet di riferimento.

PROSSIME TAPPE TROFEO LOABIKERS 2021

18 aprile: Granfondo Diano Marina – Diano Marina (Im)

16 maggio: Granfondo El Diablo – Ceriale (Sv)

12 settembre: Granfondo Andora – Andora (Sv)

26 settembre: Granfondo Albisola – Albisola (Sv)

10 ottobre: Pietra Ligure Cycling Marathon – Pietra Ligure (Sv)

Tutti i dettagli si trovano nella pagina dedicata del sito del Gs Loabikers.