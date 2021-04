Imperia. «Da sempre è importante il ruolo di presidio ambientale di chi conosce a fondo il territorio nell’evidenziare eventuali criticità e nel risanamento delle aree interne. In questo periodo mi giungono svariate segnalazioni di interventi realizzati da volontari per attività di recupero nell’entroterra, a cui va il mio ringraziamento. Nei giorni scorsi, ad esempio, diversi cacciatori si sono adoperati per il ripristino di sentieri tra Molini di Triora e Triora.

Un’attività capillare, portata avanti ripetutamente in tutta la Liguria, soprattutto nei periodi di chiusura della pratica venatoria, fondamentale nella prevenzione di incendi boschivi e nel recupero da dissesti idrogeologici o da abbandono dei percorsi pedonali e mulattiere dell’entroterra. Questa valorizzazione è necessaria non solo dal versante delle tradizioni e del radicamento sul territorio, ma in ambito sportivo e ricreativo, tanto più evidente con l’affacciarsi della bella stagione».

Lo ha dichiarato oggi il vice presidente e assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell’Entroterra, Caccia e Pesca Alessandro Piana.